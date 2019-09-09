لوكاس ليما لجماهير الأهلي: “أنا الآن واحد منكم .. في معقل الأسود”

عبر محترف الأهلي الجديد، المحترف البرازيلي، لوكاس ليما، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق موجهاً رسالة لجماهير النادي.
ونشر ليما عبر حسابه على “إنستجرام” صورة له أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق معلقاً: “الشكر لله على كل شيء في حياتي، حان الوقت الآن لتمثيل الأهلي أحد الأندية العملاقة التي لديها جماهير رائعة”.
وتابع: “أنا متأكد من أننا سنعمل معًا على تحقيق أهدافنا! أشكر جميع العاملين في هذه الصفقة الذين جعلوا هذا الحلم حقيقة، أنا الآن واحد منكم وفي معقل الأسود.”.وفق “أخبار 24”.
وكان النادي الأهلي قد أعلن قبل بضعة أيام عن تعاقده مع لوكاس ليما، قادمًا من صفوف نادي نانت الفرنسي، لمدة 3 سنوات مع خيار التجديد لموسم آخر.