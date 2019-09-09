ابن شرقي يقود الزمالك للتويج بكأس مصر

توج فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بلقب كأس مصر للمرة الــ27 في تاريخه والثانية علي التوالي، بعدما فاز 3/0 على بيراميدز، الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت في ملعب الجيش المصري ببرج العرب.
وافتتح يوسف أوباما التسجيل للزمالك في الدقيقة 52، فيما تكفل المغربي أشرف بن شرقي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و84.
وبذلك، واصل الزمالك سيطرته المطلقة على لقب الكأس، بعدما توج به للمرة السادسة في المواسم السبعة الأخيرة، ليكون خير تعويض لجماهيره، عن إخفاقه في التتويج بلقب الدوري المصري، الذي فاز به غريمه التقليدي الأهلي.وفق “أخبار 24”.