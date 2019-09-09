أطلقت الإدارة العامة للنشاط الطلابي، أمس (الأحد)، برنامجاً تدريبياً لتأهيل وتدريب المعلمين ورواد النشاط الطلابي على الفلكلور الوطني “العرضة السعودية”، وذلك بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الثقافي بوزارة التعليم عبدالعزيز السراء، أن الدورة تستهدف مشرفي ورواد النشاط من الإدارات التعليمية العامة للاستعداد لمهرجان الفلكلور الأول في الطائف حائل، ضمن خطة النشاط لهذا العام، مضيفاً بأن المتدربين سيحصلون على شهادة حتى يتمكنوا من تدريب الطلاب عليها في المدارس.
يأتي ذلك ضمن دورة تدريبية لتأهيل (31) مشرفاً ورائد نشاط طلابي، في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، حيث يهدف البرنامج إلى نشر العرضة السعودية على نطاق واسع، والمساهمة في تنويع فرص الترفيه لدى الشباب وربط حاضرهم بماضيهم، بالإضافة لتأصيل هذا اللون من التراث، وبناء طالب ينعم بأسلوب حياة متوازنة.
وفق “أخبار 24”.