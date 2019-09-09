وزير العمل: وضع معايير حديثة للدعم المالي من الوزارة للجمعيات.. وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع قريبا

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ضرورة رفع المستوى المؤسسي والإداري للمنظمات غير الربحية.
وأشار الراجحي، خلال لقائه مساء أمس (الأحد)، قيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير، إلى أن الوزارة رخصت لأكثر من ٣٠٠جمعية منذ بداية العام الميلادي الجاري، وتم رفع نسبة التنموية من ١٤٪ الى ٤٢٪ .
وأوضح أنه تم إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح، كما سيتم إطلاق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع، مضيفًا بأنه تم تفعيل إمكانية التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.وفق “أخبار 24”.
وأكد الوزير، أنه تم وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي، برنامجي “دائم” و”ساهم” لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، وأنه سيتم قريبا إطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.