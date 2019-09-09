محاكم التنفيذ تستقبل 65 ألف طلب لاسترداد 16.4 مليار ريال خلال ذي القعدة الماضي

ذكرت وزارة العدل أن دوائر ومحاكم التنفيذ استقبلت خلال شهر ذي القعدة 1440هـ، نحو 64.9 ألف طلب، وذلك لاسترداد 16.40 مليار ريال.
وأشارت الوزارة في تقريرها أن منطقة الرياض جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث المبالغ المطلوب تحصيلها، بنسبة 59% من إجمالي المبالغ، تلتها الشرقية بنسبة 19%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 16%.
وتختص محاكم ودوائر التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري للأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة والقضايا المدنية التجارية وقضايا الأحوال الشخصية، كما تختص بتنفيذ السندات التنفيذية الأخرى.وفق “أخبار 24”.