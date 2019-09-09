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أخبار محلية > وزير التعليم يشكل لجنة لحصر الوظائف الإدارية الشاغرة وإعادة توزيع الموظفين بالوزارة والإدارات
09/09/2019   1:12 م

وزير التعليم يشكل لجنة لحصر الوظائف الإدارية الشاغرة وإعادة توزيع الموظفين بالوزارة والإدارات

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أفادت مصادر أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وجه بتشكيل لجنة فرعية لحصر شواغر الوظائف الإدارية بالوزارة.

ويترأس اللجنة مساعد الوزير، وتضم في عضويتها عددا من وكلاء الوزارة ومديري الإدارات، وتتولى دراسة احتياجات قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في المناطق من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف.

كما تتولى اللجنة دراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز والفائض من الموظفين كمّاً ونوعاً، وإعداد خطة لتوزيعهم في ضوء الاحتياج.وفق “أخبار 24”.

وأمهل الوزير اللجنة 3 أشهر من تاريخ القرار الصادر الأسبوع الماضي، حتى تنجز مهامها.

وزير التعليم يشكل لجنة لحصر الوظائف الإدارية الشاغرة وإعادة توزيع الموظفين بالوزارة والإدارات

أخبار محلية
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