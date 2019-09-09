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أخبار محلية > أكثر من 12 ألف مواطنة غادرن المملكة دون تصريح الولي منذ تطبيق القرار
09/09/2019   1:09 م

أكثر من 12 ألف مواطنة غادرن المملكة دون تصريح الولي منذ تطبيق القرار

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كشف تقرير صحفي عن سفر (12123) مواطنة، عبر منافذ المملكة المختلفة، منذ بدء تطبيق قرار السماح لمن تجاوزت أعمارهن 21 عاماً السفر دون موافقة ولي الأمر.

وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة “اليوم”، أن 3590 مواطنة غادرن المملكة عبر جسر الملك فهد، إضافة إلى 178 عبر مطار الدمام، و12 عبر الأحساء، فيما غادرت 1511 مواطنة عبر الخفجي، و1005 من خلال الرقعي، و300 مسافرة ع طريق منفذ البطحاء.

كما أظهر مغادرة 2818 مسافرة عبر منافذ الرياض، و817 مواطنة سافرن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، و1890 مسافرة غادرن من خلال منافذ محافظة جدة، واثنتان عبر الطائف.

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في 20 أغسطس الماضي بدء العمل بالتعديلات الجديدة على نظامَي الأحوال المدنية ووثائق السفر، في جميع إدارات الجوازات والأحوال المدنية والمنافذ المختلفة.

أكثر من 12 ألف مواطنة غادرن المملكة دون تصريح الولي منذ تطبيق القرار

أخبار محلية
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