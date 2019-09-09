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أخبار محلية > “العصيمي”: 23 ألف طلب لمقابلة وزير التعليم و9 آلاف شكوى من الموظفين والطلاب وأولياء الأمور
09/09/2019   1:09 م

“العصيمي”: 23 ألف طلب لمقابلة وزير التعليم و9 آلاف شكوى من الموظفين والطلاب وأولياء الأمور

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كشف المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين وخدمة تواصل الإلكترونية ومركز الاتصال الموحد بوزارة التعليم، عبدالعزيز العصيمي، عن عدد البلاغات والشكاوى التي تلقاها المركز وطلبات مقابلة الوزير خلال عام 2019.

وأشار العصيمي، وفقا لـ”الوطن”، إلى تلقي نحو 23.7 ألف طلب لمقابلة الوزير، وأكثر من 9 آلاف شكوي من مختلف المستفيدين كالموظفين والطلاب وأولياء الأمور خلال العام الجاري.

وأبان أن المركز خدم قرابة 18 ألف متقدم دون الحاجة لمقابلة الوزير، ونظم 238 جلسة للمستفيدين مع المسؤولين، فيما وُجهت الدعوة لأكثر من 9 آلاف مستفيد لمقابلة وزير التعليم ونائبه.

وأشار إلي أن المركز يستقبل البلاغات والشكاوى أيا كان نوعها، مبيناً أنه يتم الرد عليها خلال 10 أيام ومحاولة خدمة المستفيد وإفادته، وفي حال عدم اقتناعه بالإجابة يقوم المركز بتحويل الشكوى للجهات العليا في الإدارات التعليمية أو في الوزارة.

“العصيمي”: 23 ألف طلب لمقابلة وزير التعليم و9 آلاف شكوى من الموظفين والطلاب وأولياء الأمور

أخبار محلية
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