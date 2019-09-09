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أخبار محلية > 3 فيديوهات قادت الأمن العام لضبط متهمين بجرائم متنوعة خلال ساعات
09/09/2019   8:26 ص

3 فيديوهات قادت الأمن العام لضبط متهمين بجرائم متنوعة خلال ساعات

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نجح رجال الأمن في الإطاحة بعدد من الجناة الذين تورطوا في وقائع وثّقتها مقاطع فيديو خلال الفترة الأخيرة، في غضون ساعات من ارتكاب جرائمهم.

ونشر الأمن العام، مقطع فیديو يوضح أبرز ثلاث قضايا تمكن فيها رجال الأمن من ضبط المتهمين بها خلال ساعات، والتي كان أبرزها الإطاحة بسائق أجرة عرض أقراص إمفيتامين مخدرة على أحد الأشخاص بجدة بعد ساعتين فقط.

وشملت تلك القضايا كذلك القبض على شابين سرقا جهاز صراف آلي وانتزعاه من موقعه بمحافظة تنومة، حيث تم القبض عليهم خلال 72ساعة فقط، بالإضافة إلى ضبط شاب تحرش بفتاة لفظياً، وأشار إليها بحركة غير لائقة في محافظة المخواة بالباحة فور مباشرة البلاغ.وفق “أخبار 24”.

3 فيديوهات قادت الأمن العام لضبط متهمين بجرائم متنوعة خلال ساعات

أخبار محلية
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