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أخبار محلية > “المالية” تستقبل قريباً معاملات شركات المقاولات الخاصة بتعويضات المقابل المالي
09/09/2019   8:25 ص

“المالية” تستقبل قريباً معاملات شركات المقاولات الخاصة بتعويضات المقابل المالي

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كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن عقدها اجتماعات مع وزارة المالية؛ لوضع آلية لصرف تعويضات المقابل المالي لشركات المقاولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، وفقاً لـ”عكاظ”، أن وزارة المالية تتجه قريباً لاستقبال معاملات شركات المقاوﻻت الخاصة بمستحقات المقابل المالي، وتخصيص منصة إلكترونية مستقلة لاستقبال طلبات التعويض.

وشدد العفالق على أهمية وضع آلية مناسبة لتحقيق الحد الأدنى من تعويض الشركات المتضررة من المقابل المالي، لافتاً إلى أن التكلفة على شركات المقاولات أصبحت مرتفعة للغاية نتيجة المقابل المالي، الأمر الذي أسر سلباً على التزاماتها المالية.

وأشار إلى أن على آلية صرف التعويض مراعاة بعض التأثيرات المباشرة وغير المباشرة؛ مثل العمالة التابعة للشركة، وارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة تكاليف مقاولي الباطن العاملين بالمشاريع.

“المالية” تستقبل قريباً معاملات شركات المقاولات الخاصة بتعويضات المقابل المالي

أخبار محلية
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