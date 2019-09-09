مقاتلات التحالف تدمر مخازن أسلحة وآليات حوثية بمحافظتي صعدة والجوف

تمكنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأحد)، من تدمير مخزن للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابع للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في منطقة بني معين بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
ودمرت الغارات المكثفة لمقاتلات التحالف على مواقع تمركز مليشيا الحوثي في مديرية رازح بصعدة، آليات حوثية في جبل الأذناب الاستراتيجي.
فيما أسفرت غارات مقاتلات التحالف أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الحوثية.
كما دكت مقاتلات التحالف مواقع لمليشيا الحوثي، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، واستهدفت الطائرات مواقع وتجمعات في منطقتي السليلة والوجف بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد المليشيا الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد.وفق “أخبار 24”.