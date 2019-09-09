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أخبار محلية > الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي
09/09/2019   8:22 ص

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

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أعلن الديوان الملكي في بيان له، عن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، أمس (الأحد).

وأوضح أن الصلاة على الأمير فيصل بن فهد ستكون اليوم بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي

أخبار محلية
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