تحدث والد الشهيد حسن شايع القحطاني الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، أمام قبر ابنه، وقبل لحظات من دفنه، معبرا عن فخره بما قام به، بعد أن عاد إلى الميدان عقب اصابته.
وأظهر مقطع فيديو الأب وهو يتحدث قائلا: “من هذا المكان الصعب، نعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأمير المنطقة، نيابة عن آل نملان وآل قحطان كافة، في شهيدهم على الحد، انصاب يوم الجمعة الساعة 7 صباحا وهو في المعركة”.
وأضاف والد الشهيد، لحظة تجهيز القبر لدفن ابنه، أن ابنه سبق وأصيب من قبل على الحد، ولكنه عاد للمعركة مرة أخرى حتى جاء أجله، مطالبا المشيعين بالدعاء له.
يُذكر أن محافظ أحد رفيدة وجموع المصلين أدوا صلاة الميت على الشهيد، وهو أحد منسوبي القوات المسلحة، بعد صلاة ظهر أمس السبت بجامع بن صمان.
وفق “أخبار 24”.