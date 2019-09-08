أدى وزير الطاقة المعين حديثاً الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، القسم، مساء اليوم الأحد أمام خادم الحرمين الشريفين بقصر السلام بجدة.
وقال الأمير عبدالعزيز: “بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.
ثم تشرف وزير الطاقة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.
حضر أداء القسم، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ورئيس الديوان الملكي فهد العيسى.
وفق “أخبار 24”.