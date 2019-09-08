“تعليم الرياض” يوضح حقيقة رفع الطاقة الاستيعابية للطلاب في الفصول الدراسية

أكدت الإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض التزامها بتطبيق المعايير المحددة لأعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، بحيث يتناسب عدد الطلاب مع مساحة الفصل الدراسي، وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.
وقال المتحدث باسم الإدارة، علي الغامدي، إن التعميم المتداول والصادر من مكتب تعليم العزيزية بالرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب بالفصول يُعد اجتهاداً من المكتب لحل مشكلة طرأت مع بداية العام الدراسي، وإنه لا يمثل توجهات الوزارة.
وأوضح الغامدي، في بيان أصدره اليوم الأحد، أنه شُكلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاما، وأنه سيجري العمل مع المكتب لمعالجة مشكلة زيادة الطلاب في الفصول.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن الوزارة بصدد افتتاح 7 مجمعات تعليمية و8 مدارس، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 18 ألف طالب وطالب، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل، وذلك لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.