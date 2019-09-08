“الدفاع” تعلن عن توفر 30 وظيفة بإدارة التشغيل والصيانة بالرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف على بند التشغيل والصيانة، للعمل بالرياض لوظائف فنية ومهنية وحرفية ووظيفة “مترجم”، وعددها 30 وظيفة، للرجال فقط.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة هي ميكانيكي بتخصصات متنوعة، وكهربائي بتخصصات متنوعة، وفني إلكترونيات، ومراقب طرق، ومراقب إنشاءات، ومسّاح، ومهن حرفية أخرى، إضافة إلى وظيفة “مترجم” للحاصلين على بكالوريوس تخصص اللغة الإنجليزية.
ودعت الوزارة الراغبين إلى التقدم على تلك الوظائف اعتبارًا من اليوم (الأحد)، وحتى يوم السبت 15-1-1441هـ، وذلك عبر الــرابــط .وفق “أخبار 24”.