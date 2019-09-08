النمري يعلق على ما حدث بين جمهور الأهلي وسعيد المولد في مباراة ضمك!

علق الإعلامي محمد النمري على الإساءة التي تعرض لها لاعب النادي الأهلي “سعيد المولد ” من قبل جماهير النادي وردة فعله عليها في مباراة الفريق الودية أمام ضمك، مساء أمس السبت.
وكتب النمري عبر حسابه الرسمي على تويتر” جمهور الأهلي لا يسجّل عليه ” فعل فردي ” ، من رمى سعيد أو سبّه خارج إطار الاحترام ولا نتشرف به ، وعلى الوجه الآخر يجب أن يكون الإعلام صادقاً ، سعيد المولد متى سيطوّر من نفسه”.
وأضاف” لا نكره سعيد ولكن نبحث لـلأهلي عن أفضل مايمكن ، ومتى ما أصبح سعيد مبدعاً فسيجد خلفه جمهور يدعمه”.وفق “المرصد”.