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اخبار رياضية > النمري يعلق على ما حدث بين جمهور الأهلي وسعيد المولد في مباراة ضمك!
08/09/2019   10:44 م

النمري يعلق على ما حدث بين جمهور الأهلي وسعيد المولد في مباراة ضمك!

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علق الإعلامي محمد النمري على الإساءة التي تعرض لها لاعب النادي الأهلي “سعيد المولد ” من قبل جماهير النادي وردة فعله عليها في مباراة الفريق الودية أمام ضمك، مساء أمس السبت.

وكتب النمري عبر حسابه الرسمي على تويتر” جمهور الأهلي لا يسجّل عليه ” فعل فردي ” ، من رمى سعيد أو سبّه خارج إطار الاحترام ولا نتشرف به ، وعلى الوجه الآخر يجب أن يكون الإعلام صادقاً ، سعيد المولد متى سيطوّر من نفسه”.

وأضاف” لا نكره سعيد ولكن نبحث لـلأهلي عن أفضل مايمكن ، ومتى ما أصبح سعيد مبدعاً فسيجد خلفه جمهور يدعمه”.وفق “المرصد”.

النمري يعلق على ما حدث بين جمهور الأهلي وسعيد المولد في مباراة ضمك!

اخبار رياضية
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