تأهيل طلاب الثانوية لاختبار القدرات بنادي حي ابن عباس بالدلم

يقيم نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية في تأهيل اختبار القدرات يقدمها المدرب المتخصص في اختبار القدرات الأستاذ محمد بن إبراهيم يوسف على مدى خمسة أيام خلال الفترة ١٢ – ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ من ٤ عصراً حتى ٦:١٥ مساء بواقع ساعتين .
ووجهت إدارة النادي دعوتها للراغبين في الالتحاق بالدورة وذلك بالتسجيل عبر الرابط : https://forms.gle/MSe689L4W7BCk9Fb7 وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ وتمكن الطلاب من المهارات التعليمية والحياتية المتنوعة .