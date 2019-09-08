نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > تأهيل طلاب الثانوية لاختبار القدرات بنادي حي ابن عباس بالدلم
08/09/2019   10:53 م

تأهيل طلاب الثانوية لاختبار القدرات بنادي حي ابن عباس بالدلم

+ = -
781

يقيم نادي الحي بمدرسة ابن عباس بمحافظة الدلم دورة تدريبية موجهة لطلاب المرحلة الثانوية في تأهيل اختبار القدرات يقدمها المدرب المتخصص في اختبار القدرات الأستاذ محمد بن إبراهيم يوسف على مدى خمسة أيام خلال الفترة ١٢ – ١٩ / ١ / ١٤٤١هـ من ٤ عصراً حتى ٦:١٥ مساء بواقع  ساعتين . ‏

ووجهت إدارة النادي دعوتها للراغبين في الالتحاق بالدورة وذلك بالتسجيل عبر الرابط : ‏⁦‪https://forms.gle/MSe689L4W7BCk9Fb7‬⁩ ‏وتأتي هذه الدورة ضمن البرامج والفعاليات التي يقدمها النادي لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ وتمكن الطلاب من المهارات التعليمية والحياتية المتنوعة .

تأهيل طلاب الثانوية لاختبار القدرات بنادي حي ابن عباس بالدلم

أخبار الخرج, تعليم الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062301.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.