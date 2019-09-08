بالصور.. مجلس صلح في يوم عاشوراء

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بين الشيخ فهد بن حمد الجحفل الخالدي وعلي بن جِبْرِيل ال عاطف الكناني بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن هادي ابو سكيتة والشيخ حمد بن سعد الجحفل والشيخ عايض بن عبدالله بن قدان والشيخ محمد بن سعد الجحفل والشيخ ناجي بن محمد ال صويان والشيخ محمد بن فهد بن زنيفر ال شامر والشيخ شليويح بن فرحان الهواملة وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين بدون مقابل ولا شرط ولا قيد .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا المجلس ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله واللذان يدعمان مجالس الصلح ويحبذاها كما اثنى الشيخان على جهود الشيخين حمد ومحمد ابني سعد الجحفل الخالدي وأولادهما في هذه القضية ، كما قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي لا ننسى في هذا المجال جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز سعود الضحوك وفقه الله .