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أخبار محلية > “الوزراء” يقرر تعديل تنظيم صندوق الشهداء ليكون مرتبطاً بنائب رئيس الوزراء بدلاً من وزير الدفاع
08/09/2019   7:34 م

“الوزراء” يقرر تعديل تنظيم صندوق الشهداء ليكون مرتبطاً بنائب رئيس الوزراء بدلاً من وزير الدفاع

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قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون مرتبطاً بنائب رئيس مجلس الوزراء، بدلاً من وزير الدفاع.

ونص التعديل على أن يتم حذف تعريف الوزير الوارد في المادة (الأولى)، وإحلال عبارة “سمو نائب رئيس مجلس الوزراء” محل كلمة “الوزير” الواردة في المادتين (الثانية والخامسة) من تنظيم الصندوق.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في يناير 2018، تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ليكون وزير الدفاع رئيساً لمجلس أُمناء الصندوق، الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها عليهم.وفق “أخبار 24”.

“الوزراء” يقرر تعديل تنظيم صندوق الشهداء ليكون مرتبطاً بنائب رئيس الوزراء بدلاً من وزير الدفاع

أخبار محلية
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