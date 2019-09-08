“بلدي الرياض” يطلق حملة لمعالجة حفر وتشققات الطرق وترميم الأرصفة وإصلاح أعطال الإنارة

أعلن المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض إطلاق “حملة شوارع الرياض”، ابتداء من شهر صفر المقبل، على أن تستمر لمدة 3 أشهر.
تهدف الحملة إلى معالجة الحفر والهبوطات، والتشققات في الطرقات، وترميم الأرصفة، وإصلاح الأعطال في الإنارة، ولوحات الشوارع.
وذكر رئيس المجلس البلدي خالد العريدي أن الحملة تأتي لمعالجة عدد من شكاوى المواطنين، وتحسينا للخدمات، ومعالجة للتشوه في طرقات المدينة.وفق “أخبار 24”.
وأشار العريدي إلى أن الأعطال الخمسة المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكراراً بحسب الإحصائيات الواردة من مركز طوارئ الأمانة (940).