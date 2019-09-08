نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بعد إدخال 33 تعديلاً.. بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية
08/09/2019   7:33 م

بعد إدخال 33 تعديلاً.. بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

+ = -
170

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الأول (الجمعة)، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بعد تعديلها، حيث بدأ سريان العمل بها.

يأتي ذلك بعد إصدار وزير الصحة توفيق الربيعة، قرارا بالموافقة على 33 تعديلا جرى إدخالها على اللائحة التنفيذية.

وتضمنت أبرز التعديلات ضرورة تسجيل الممارسين الصحيين في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين، كما يتم الترخيص للممارسين الصحيين العاملين في القطاع الخاص لمدة سنتين ويتم تجديد الرخص لمدة مماثلة.

وشملت التعديلات منح الممارس الصحي المؤجل أو الممنوع من السفر حق الاعتراض على قرار منع أو تأجيل السفر، من خلال تقديم طلب للجهة المختصة مرفقاً معه وثيقة تأمين سارية، وإثبات إبلاغ شركة التأمين بالشكوى الطبية المرفوعة ضده، بالإضافة لكفالة غرم وأداء بدفع الحق العام، على أن تقدم تلك الكفالة من قبل جهة عمل الممارس الصحي.وفق “أخبار 24”.

بعد إدخال 33 تعديلاً.. بدء العمل باللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885062279.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.