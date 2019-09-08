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أخبار محلية > بالفيديو.. كيف تنقذ شخصاً مصابًا بالرعاف في عدة خطوات؟
08/09/2019   7:32 م

بالفيديو.. كيف تنقذ شخصاً مصابًا بالرعاف في عدة خطوات؟

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وجهت وزارة الصحة عدة إرشادات، حول كيفية التعامل عند إنقاذ مصاب بالرعاف، أو ما يعرف بنزيف الأنف.

وعرضت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، ، بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية،، مقطع فيديو يشرح عمليًا كيفية التعامل مع المصاب، من خلال عدة نصائح منها: أن يتحلى المصاب بالهدوء وعدم الخوف، مع الجلوس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلًا للأمام، لمنع دخول الدم إلى الحلق.

وتضمنت النصائح ضرورة الضغط برفق على الجزء الأسفل من الأنف بواسطة الإبهام والسبابة من خمس إلى عشر دقائق متواصلة، موضحة أنه إذا استمر النزيف فلا بأس بمواصلة الضغط على مقدمة الأنف لمدة خمس إلى عشر دقائق إضافية.وفق “أخبار 24”.

ونبهت إلى أنه في حال استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة، أو حين الشعور بالدوار يتم التواصل مع مركز الاتصال بالوزارة عبر الرقم 937.

بالفيديو.. كيف تنقذ شخصاً مصابًا بالرعاف في عدة خطوات؟

أخبار محلية
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