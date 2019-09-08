“نيوم” ترسي أولى الفرص الاستثمارية في مشروع مدينة المستقبل على شركتين وطنيتين

أرست شركة نيوم عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية الأولى المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل بالمدينة، على شركتين وطنيتين.
وتُعد هذه العقود أولى الفرص الاستثمارية التي تطرحها شركة نيوم استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع المدينة الأكثر طموحاً على مستوى العالم.
وحصلت الشركة الأولى على عقود بناء مجمعين سكنيين بسعة 10 آلاف عامل، فيما حصلت الشركة الأخرى على عقد لبناء مجمع سكني بسعة 10 آلاف عامل، وستتولى الشركتان تشغيل هذه المجمعات لمدة 10 سنوات.
وتوقع الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم”، المهندس نظمي النصر، أن يستغرق العمل في تطوير المشروع عدة سنوات، وذلك لضخامة المدينة، مبيناً أنهم حرصوا على توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، بالإضافة لتقديم فرص استثمارية تكون جاذبة للمطورين والمستثمرين.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مشروع نيوم يجري تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب المملكة، ويُنتظر أن يكون إحدى ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارات العقارية.