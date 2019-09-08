“الصحة” توضح سبب نقص بعض أدوية السرطان.. وتشير إلى الحلول البديلة

أوضحت وزارة الصحة سبب نقص بعض أدوية السرطان في عدد من المستشفيات والمدن الطبية.
وقالت الوزارة، إن تعثر إحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد بعض أدوية السرطان تسبب في نقص بعض الأدوية، مشددة -وفقا لـ”الرياض”- على أن توفير هذه الأدوية مستمر ومحل عناية ومتابعة دائمة لضمان توفيرها.
ولفتت إلى أنه يجري حاليا تأمين الدواء بشكل عاجل من شركات أخرى عن طريق الشراء الموحد حسب النظام لسد أي عجز، وكذلك من خلال استخدام الأطباء المعالجين للبدائل الدوائية المتوفرة.
من جانبها، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الناقص “السيتارابين” مسجّل لدى الهيئة من أكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الصحية والشركات الصانعة تم السماح بتعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة وجيزة.