تعرف على “أسامة الزامل”.. النائب الجديد لوزير الصناعة والثروة المعدنية

حملت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم (الأحد)، نبأ تعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
شغل الزامل عددا من المناصب الإدارية العليا في عدد من المؤسسات، وعمل سابقا كباحث ومحلل للتنمية والتطوير في عدد من الشركات، ما جعله مؤهلا لاختياره للمنصب الجديد.
حصل الزامل على بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1995، ثم الماجستير في إدارة الأعمال عام 1998 من جامعة “هيوستن” في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعمل مديرا عاما لشركة “هاي تك” بين عامي 2000 و2003، وباحثا في إدارة السوق، ومحللاً للتنمية وتطوير الأعمال في الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بين عامي 1998 و2000.
ترأس المهندس أسامة مجموعة الزامل القابضة، وهو رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية، ورئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.وفق “أخبار 24”.
كما يشغل الزامل عضوية مجلس إدارة كلٍّ من شركة “الزامل ألبا”، وشركة “بيشوف وكلاين”، وشركة “اليمامة” للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية.
وكان عضوا في مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات، ورئيسا لمجلس إدارة شركة الزامل للصناعات الكيماوية والبلاستيكية بين عامي 2013 و 2017.