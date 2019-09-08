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أخبار محلية > العثور على مفقود عنيزة بصحة جيدة في مكة المكرمة
08/09/2019   6:58 م

العثور على مفقود عنيزة بصحة جيدة في مكة المكرمة

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كشفت مصادر عن أنه تم العثور على مفقود عنيزة، أمس (السبت)، والذي كان يعاني من فقدان جزئي في الذاكرة، بعدما خرج من منزله في محافظة عنيزة بالقصيم في 27 ذي الحجة الماضي.

وأوضحت المصادر أن أحد المواطنين عثر على المفقود سليمان الغماس البالغ من العمر 57 عاماً، يجلس بجانب أحد المساجد في حي الرصيفة بالعاصمة المقدسة، مبينةً أنه يتمتع بصحة جيدة، فيما تم إبلاغ الأجهزة الأمنية لتسلمه وإعادته إلى ذويه.

وكان شقيق المفقود قد أوضح أن كاميرا مراقبة لأحد المطاعم بمكة المكرمة في حي النزهة، رصدت أخاه أثناء وجوده داخل أحد المطاعم، حيث تم مشاهدة التسجيل الخاص بكاميرا المراقبة، بعد أن ورد بلاغ لشرطة مكة المكرمة وتأكدت من هويته.وفق “أخبار 24”.

العثور على مفقود عنيزة بصحة جيدة في مكة المكرمة

أخبار محلية
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