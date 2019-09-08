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أخبار محلية > أمير جازان يوجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم في واقعة الاعتداء على موظفة بأحد فنادق صبيا
08/09/2019   6:53 م

أمير جازان يوجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم في واقعة الاعتداء على موظفة بأحد فنادق صبيا

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وجّه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز، الجهات المختصة بعمل اللازم، تجاه واقعة الاعتداء على موظفة بأحد فنادق “صبيا”.

وكشفت مصادر أمنية، عن أن التحقيقات في الواقعة لا تزال متواصلة، حيث تم أخذ أقوال المتهم والمدعية حول الحادثة، في الوقت الذي أعلنت النيابة العامة بدء التحقيق في الواقعة.

وروت الموظفة تفاصيل ما حدث، حيث أكدت وفقا لـ”سبق” أنها أثناء عملها أتى إليها شخص وسألها عن “المساج”، وعندما أبلغته بأنه مغلق ظل يذهب ويخرج ويدخل ويكرر السؤال، ثم تفوه بكلام لم يعجبها، فقامت بسكب كوب قهوة عليه.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل أظهر اقتحام الشخص لمكتب الاستقبال بالفندق، وضربه الموظفة، ورميه لها بعدد من الموجودات في المكتب، قبل أن يتطور الأمر لشجار، ثم تدخل الموظفون للفض بينهما.

أمير جازان يوجه الجهات المختصة باتخاذ اللازم في واقعة الاعتداء على موظفة بأحد فنادق صبيا

أخبار محلية
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