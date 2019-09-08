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اخبار رياضية > بالفيديو… منصور بن مشعل: النصر عرض أمرابط علينا وبرانكو رفض
08/09/2019   6:52 م

بالفيديو… منصور بن مشعل: النصر عرض أمرابط علينا وبرانكو رفض

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كشف الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة في النادي الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن عرض خاص تلقاه من النصر خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وقال برانكو، في تصريحاته عبر قناة “24 الرياضية”: “كلمني الأخ أحمد الصائغ وأعتقد أن عبدالرحمن الحلافي كلمه وأخبره بأن يحصل على خدمات سلمان المؤشر ولكن برانكو رفض والقرار الأول والأخير في يد المدرب”.

وأوضح “بن مشعل” أن نادي النصر عرض نور الدين أمرابط على رئيس الأهلي مقابل سلمان المؤشر ولكن برانكو رفض هذا العرض وتم عرض لاعبين آخرين على الإدارة الأهلاوية.

والجدير بالذكر أن المغربي الدولي نور الدين أمرابط يعد أحد أفضل لاعبي نادي النصر وساهم بشكل كبير في فوز العالمي بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.وفق “أخبار 24”.

كما أكد “منصور بن مشعل” في تصريحاته أنه يرفض رحيل مدرب الراقي برانكو حيثُ قال: “ليس صحيحاً أنه تم مناقشة اقالة مدرب الفريق برانكو إيفانكوفيتش وهو مدرب كبير”.

بالفيديو… منصور بن مشعل: النصر عرض أمرابط علينا وبرانكو رفض

اخبار رياضية
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