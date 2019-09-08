غادر سعيد المولد، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ملعب ناديه أمس، ولم يُكمل المباراة التجريبية التي خاضها فريقه أمام ضمك بعد تعالي الأصوات بالهتاف ضده من قِبل عدد من الجماهير التي حضرت اللقاء.
ولم يتحمَّل لاعب الأهلي العبارات التي لاحقته منذ اللحظات الأولى لنزول اللاعبين إلى أرضية الملعب لإجراء تدريبات الإحماء قبل المباراة التجريبية التي جاءت للاستفادة من فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وطلب المولد من الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي، استبداله بلاعب آخر في ظل ملاحقة بعض الجماهير له طوال الوقت بالهتاف ضده.
واستجاب مدرب الأهلي لطلب لاعبه، وزجَّ بيزيد البكر بدلًا منه بعد نصف ساعة من بدء الحصة الأولى، ليغادر المولد أرضية الملعب غاضبًا.
وقال: “طلبت من المدرب التغيير، أولًا لأن المباراة تجريبية، وثانيًا لأن الجمهور الحاضر قليلٌ وصوته مسموع بشكل مؤذٍ، وثالثًا لأنني لا أريد أن يستمع ضيوفنا من نادي ضمك إلى مثل هذه الشتائم الصادرة من مدرجنا”.
وفق “الرياضية”.