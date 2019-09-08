الهلال ينتظر بطاقة كويلار قبل مباراة الفيحاء

تنتظر إدارة نادي الهلال وصول بطاقة المحترف الكولومبي جوستافو كويلار الدولية والتي تمكّنه من المشاركة مع الفريق في أولى مبارياته أمام الفيحاء السبت المقبل؛ حيث سارعت إدارة النادي يوم أمس لإنهاء انتقال اللاعب بتسليم نادي فلامنجو البرازيلي الدفعة الأولى من قيمة الصفقة والبالغة 5 ملايين دولار، 4 ملايين دولار لنادي فلامنجو ومليون دولار لديبورتيفو كالي الكولومبي، وينتظر أن يتم إرسال البطاقة خلال الـ48 ساعة المقبلة من النادي البرازيلي.
ومن جانب آخر، وصل اللاعب عبد الله عطيف إلى جاهزية كبيرة تأهباً للعودة للمباريات الرسمية؛ حيث ينتظر أن يشارك في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد يوم الثلاثاء 17 من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري.
وفي شأن آخر قام الروماني رازفان لوشيسكو بزيارة أحد الأسواق القديمة والتاريخية في العاصمة الرياض المعروف باسم «سوق الزل» برفقة زوجته، وحظي بترحاب بالغ من مرتادي السوق والباعة وقام أحد مشجعي الهلال بإهدائه سيفا مذهبا، وسط سعادة كبيرة من مدرب الهلال وزوجته بهذه الهدية، وقدم شكره للمشجع الهلالي، وهو أحد الباعة القدماء في السوق.وفق “الشرق الأوسط”.