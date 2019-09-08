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أخبار محلية > الفالح: أشكر الملك وولي عهده على منحي الفرصة.. وأهنئ الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية
08/09/2019   8:34 ص

الفالح: أشكر الملك وولي عهده على منحي الفرصة.. وأهنئ الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية

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علّق وزير الطاقة السابق المهندس خالد الفالح على الأمر الملكي الصادر بإعفائه من منصبه، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على منحه فرصة خدمة الوطن.

وقال الفالح في عدة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “أشكر خادم الحرمين وولي عهده على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توّج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم”.

وأضاف: “أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرّني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح”.

كما قدم الفالح التهنئة للأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيراً للطاقة، راجياً له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع المهم.وفق “أخبار 24”.

الفالح: أشكر الملك وولي عهده على منحي الفرصة.. وأهنئ الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية

أخبار محلية
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