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أخبار محلية > “حقوق الإنسان” تتفاعل مع واقعة الاعتداء على موظفة استقبال بأحد الفنادق بجازان
08/09/2019   8:32 ص

“حقوق الإنسان” تتفاعل مع واقعة الاعتداء على موظفة استقبال بأحد الفنادق بجازان

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تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع مقطع الفيديو الذي وثّق لحظة دخول موظفة استقبال في مشاجرة مع عميل بأحد فنادق صبیا بمنطقة جازان، والاعتداء عليها، مؤكدةً أنها تتابع الواقعة مع الجهات المعنية.

وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية بجازان أحمد البهكلي، وفقاً لـ”سبق”، أنه جرى رصد الموضوع مع الاستمرار بمتابعته مع الجهات المعنية، مشدداً على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة مع التدريب الجيد.

وكان قد جرى تداول مقطع فیديو أظھر مشاجرة بالأيدي بین موظفة استقبال بفندق وأحد العملاء، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بینھما.

“حقوق الإنسان” تتفاعل مع واقعة الاعتداء على موظفة استقبال بأحد الفنادق بجازان

أخبار محلية
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