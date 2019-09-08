أمران ملكیان بتعیین سلطان بن أحمد سفیراً لدى البحرین والزامل نائباً لوزیر الصناعة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين بتعيين سفير جديد للمملكة لدى البحرين، وكذلك إعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.
وجاء في الأمر الملكي رقم (أ / 12) بتاريخ 8 / 1 / 1441هـ، تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
كما جاء بالأمر الملكي رقم (أ / 13) الصادر بتاريخ 8 / 1 / 1441هـ، إعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.وفق “أخبار 24”.