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أخبار محلية > مقطع فيديو يقود للقبض على مروّج لأقراص إمفيتامين المخدرة بجدة
08/09/2019   8:29 ص

مقطع فيديو يقود للقبض على مروّج لأقراص إمفيتامين المخدرة بجدة

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تمكّنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على سائق الأجرة الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقنع شاباً بأخذ حبة مخدرة منه.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام سائق سيارة أجرة بعرض أقراص إمفيتامين المخدرة على أحد الأشخاص أسفرت عن تحديد هوية المتهم.

وبيّن أن المتهم هو مواطن من أرباب السوابق ومطلوب في قضية مخدرات، وجرى القبض عليه بمحافظة جدة خلال ساعتين من مباشرة التحقيق في مقطع الفيديو.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه عُثر حوزته على قرص إمفيتامين مخدر، وقارورة مليئة بالمسكر، مبيناً أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

مقطع فيديو يقود للقبض على مروّج لأقراص إمفيتامين المخدرة بجدة

أخبار محلية
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