تدريب وتوظيف نزلاء سجن بريدة بعد الإفراج عنهم في بيع وتسويق التمور

وقّعت مديرية السجون بمنطقة القصيم ممثلة في سجن بريدة مذكرة تفاهم مع إحدى المؤسسات المتخصصة في مجال التمور، تتضمن تدريب وتوظيف نزلاء سجن بريدة بعد الإفراج عنهم في مجال بيع وتسويق التمور.
وسيكون التدريب في سجن مدينة بريدة، حيث أكد شيخ دلالي سوق مدينة التمور ببريدة، خالد المشيطي، أن مذكرة التفاهم سيقدم من خلالها التدريب والتأهيل على البيع والشراء والمزادات وتصدير التمور وتغليفها، كما سيتم دعم السجناء المفرج عنهم ماديًا ومعنويًا.
وأشاد المشيطي بجهود مديرية السجون بالقصيم لدعم السجناء بعد الإفراج عنهم وتأهيلهم في أكثر من مجال، وقدّم شكره للقائمين على مهرجان تمور بريدة ، متمنياً أن تكون المخرجات بحجم التطلعات.وفق “أخبار 24”.