تخصيص قاعة للنساء بالمسجد الحرام لمشاهدة تصفيات مسابقة الملك عبدالعزيز للقرآن الكريم

خصصت الأمانة العامة لمسابقات القرآن الكريم التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، قاعة للنساء بالمسجد الحرام بمكة المكرمة؛ لمشاهدة أحداث التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم.
وتقع القاعة المخصصة للنساء بجوار القاعة الرئيسية للمسابقة، بتوسعة الملك عبدالله بالمسجد الحرام، وزوِّدت بشاشة ضخمة ليتاح للنساء متابعة المسابقة.
وتنعقد الدورة الحادية والأربعون من المسابقة هذا العام بمشاركة 146 متسابقاً من 103 دول حول العالم.
وتستمر التصفيات النهائية التي بدأت اليوم السبت، لمدة ثلاثة أيام، وتُعقد خلال فترتين؛ صباحية ومسائية، وتتولى لجنة تحكيم دولية مختارة من نخبة من أساتذة القراءات وعلوم القرآن من مختلف دول العالم الاستماع إلى المتسابقين وتقييمهم.وفق “أخبار 24”.