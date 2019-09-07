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أخبار الخرج > #بلدية_الخرج تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح
07/09/2019   10:25 م

#بلدية_الخرج تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح

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تسابق بلدية الخرج الزمن لتنفيذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم، بمحاذاة وادي غياضة الذي يمر بعدد من الأحياء غرب السيح، وذلك ضمن مشروعات تطوير ممرات المشاة في أحياء المدينة.

‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذيا لحركة المركبات، ويشتمل على مجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض البرامج التوعوية.

يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة، ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، تماشيا مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية. وفق “المواطن”.

#بلدية_الخرج تنفذ أطول ممر مشاة بمدينة السيح

أخبار الخرج
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