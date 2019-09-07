مواد متفجرة تقتل مواطناً وتصيب زوجته وابنته بإصابات بالغة بخميس مشيط

توفى مواطن وأصيبت زوجته وابنته بإصابات بليغة إثر انفجار وقع في فناء منزلهم بإحدى القرى التابعة لمركز تندحة بخميس مشيط.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة خميس مشيط تلقت بلاغاً في تمام الساعة 6.45 مساء اليوم السبت حول انفجار في منزل شعبي مكون من دور واحد بقرية مجعل الجنوبي بمركز تندحة، ونتج عنه وفاة مواطن وإصابة زوجته وابنته.
وأضاف أن الجهات المختصة انتقلت للموقع واتضح لها أن الانفجار في الموقع يحتوي على مخلفات من بينها مواد متفجرة.وفق “أخبار 24”.
وأبان أن التحقيقات لاتزال جارية لاستقصاء كافة الملابسات.
فيما تم نقل جثة الأب لمشرحة المستشفى، والزوجة والإبنة المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.