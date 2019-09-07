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أخبار المناطق > أمير المدينة المنورة يوجّه باستكمال حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية
07/09/2019   10:17 م

أمير المدينة المنورة يوجّه باستكمال حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية

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وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان فريق عمل الأوقاف التعليمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأوقاف لاستكمال ما تبقى من حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية، وإعداد الدراسات عنها لتطويرها ودعم التعليم والمكتبات في المدينة.

وأكّد الأمير فيصل بن سلمان، خلال لقائه رئيس فريق عمل الأوقاف التعليمية الدكتور أحمد بن محمد علي، على أهمية الأوقاف في مجالي التعليم والمكتبات ودورهما في تعزيز التعليم بالمنطقة، واطلع على تقرير عن واقع الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية بالمنطقة.وفق “أخبار 24”.

أمير المدينة المنورة يوجّه باستكمال حصر الأوقاف التعليمية والمكتبات الوقفية

أخبار المناطق
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