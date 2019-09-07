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أخبار محلية > فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال بفندق وأحد العملاء.. والموظفة تكشف عن التفاصيل
07/09/2019   7:22 م

فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال بفندق وأحد العملاء.. والموظفة تكشف عن التفاصيل

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أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة وقوع مشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال في فندق بمحافظة صبيا في منطقة جازان وأحد العملاء، وذلك بعد حديث قصير دار بينهما مساء أمس (الجمعة).

وبدا في الفيديو العميل يقف أمام مكتب الاستقبال وهو يتحدث مع الموظفة، لتقوم الأخيرة بسكب كوب كان أمامها عليه، ما دفعه لقذفها بعدد من الملفات ومن ثم الدخول إلى مكتبها والاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتدخل عدد من الحاضرين للفض بينهما.

وقالت الموظفة بحسب “سبق” إن المشاجرة وقعت بعدما تمادى العميل في تكرار السؤال عن موقع “المساج” عدة مرات، على الرغم من إخبارها له بأن المحل مغلق، ومن ثم تلفظ بحديث لم تتقبله، فتطور الأمر بينهما إلى شجار.

وذكرت مصادر أنه جرى استدعاء الدوريات الأمنية التي حضرت للموقع وألقت القبض على العميل، وباشرت إجراءات القضية وأخذت أقوال الطرفين تمهيداً لإحالة الأمر إلى النيابة العامة.

فيديو لمشاجرة بالأيدي بين موظفة استقبال بفندق وأحد العملاء.. والموظفة تكشف عن التفاصيل

أخبار محلية
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