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أخبار محلية > جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب “حسن القحطاني”
07/09/2019   7:21 م

جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب “حسن القحطاني”

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أدّى محافظ أحد رفيدة متعب المتعب وجموع المصلين، صلاة الميت على شهيد الواجب حسن القحطاني، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، وذلك بعد صلاة ظهر اليوم السبت، بجامع بن صمان.

ونقل محافظ أحد رفيدة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده وأمير منطقة عسير لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يسكن الشهيد فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وفق “أخبار 24”.

وعبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

جموع المصلين تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب “حسن القحطاني”

أخبار محلية
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