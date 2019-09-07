‎‏‫القبض على 4 وافدين اقتحموا مراكز تجارية بالرياض وسرقوا أموالاً وبضائع

ألقت الجهات الأمنية في شرطة منطقة الرياض القبض على أربعة متهمين، بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة، تمثلت في اقتحام المراكز التجارية، بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع.
وصرح المتحدث الإعلامي للشرطة الرياض بأن المتهمين من الجنسية الباكستانية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، مشيراً إلى العثور بحوزتهم على أدوات صلبة تُستخدم في تكسير الأبواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة “كاشير”.
وأضاف أن المضبوطين الأربعة أقروا بإرتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحيي القيروان والصحافة شمال الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ 93 ألف ريال، فيما جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.وفق “أخبار 24”.