“العمل”: تخرج 120 ملتحقة بمبادرة التدريب القيادي للكوادر النسائية

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخرج 120 متدربة من الملتحقات بمبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية، وذلك بالشراكة مع معهد “إنسياد” العالمي.
وأوضحت الوزارة أن الدفعة الثانية (دفعة شهر سبتمبر)، تخرجت بواقع 31 متدربة في القيادات الوسطى، و30 مشاركة في القيادات العليا، وذلك بعد أن خرجت الدفعة الأولى في شهر يوليو الماضي 59 متدربة.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حصّتها في المناصب القيادية من خلال ترشيح منسوباتها للبرنامج.
يذكر أن التدريب يتم من خلال المعهد العالمي للدراسات العليا في إدارة الأعمال إنسياد (INSEAD)، حيث تستهدف تلك المبادرة تدريب 1700 من النساء العاملات في القطاع الخاص والعام بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف ترقيتهن لمناصب قيادية أعلى.وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر أن يتم قريباً تدريب قياديات في القطاع الحكومي في نفس البرنامج جنباً إلى جنب مع قياديات القطاع الخاص.