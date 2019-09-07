“التعليم” تطلق المرحلة الثالثة من مشروع “بوابة المستقبل” لتطوير البيئة التعليمية

أطلقت وزارة التعليم المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة المستقبل، الذي يهدف لتوفير الأدوات والوسائل التقنية الحديثة لتحسين البيئة التعليمية، ورفع التحصيل العلمي والمهاري.
وقال وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل إن المبادرة تمثل أحد توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي في المدارس، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف تنفيذ المشروع في 17 إدارة تعليمية.
وأبان أن المبادرة تُنفذ بشراكة مع شركة تطوير لتقنيات التعليم، ومن أهدافها رعاية مشاريع تعليمية تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال الرقمي التعليمي، وتعزيز مستوى التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتطوير قدرات المعلمين في تطوير طرائق التدريس باستخدام التقنيات الحديثة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح المقبل أنه انطلقت مع بداية العام الدراسي الجديد عمليات تهيئة الميدان لتنفيذ المشروع في عدد من الإدارات التعليمية، حيث تم شرح خدمات البوابة لقادة وقائدات المدارس، والمشرفين والمشرفات التربويين، وقيادات إدارة التعليم للبنين والبنات.