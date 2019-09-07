بعد دمج طلاب وطالبات الصفوف الأولية.. “النيابة العامة” تؤكد عدم رصد أي تجاوزات داخل المدارس

أكد متحدث النيابة العامة سامي المالكي عدم رصد النيابة أي تجاوزات أو مساس بخصوصية الطلاب في المدارس، وذلك عقب تطبيق وزارة التعليم دمج الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية من المرحلة الابتدائية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 1441هـ.
وأوضح المالكي وفقاً لـ “الرياض” أن النيابة العامة تحرص دائماً وبشكل مستمر على تثقيف كافة فئات المجتمع بالأنظمة والتعليمات.
وكانت النيابة العامة قد حذرت قبل أيام من انتهاك حرمة الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية والمساس بحرمة الحياة الخاصة، وشددت على أن ذلك يُعد من الجرائم الموجبة للمساءلة الجزائية وفقاً لنظام جرائم المعلوماتية، ويعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويشمل هذا الانتهاك إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين ما من شأنه المساس بحرمة المرأة أو الطفل داخل المؤسسات التعليمية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.