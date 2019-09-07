تقام ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مسابقة للبلوت، في قرية هجن في حديقة الملك فيصل بالطائف.
ودعت اللجنة المنظمة للمهرجان هواة لعبة البلوت والمهتمين للتسجيل للمشاركة في المنافسة، لافتة إلى أنه تم رصد جوائز مالية للمسابقة تصل إلى 45 ألف ريال
وأوضحت أنها ستعلن الضوابط المنظمة للمسابقة لاحقاً، لافتة إلى أن المهرجان يضم نحو 20 فعالية متنوعة من بينها عروض للسيرك، وقوافل الإبل، والأسواق الشعبية.
يذكر أن ميدان الطائف لسباقات الهجن يشهد حالياً انطلاق الأشواط الختامية للسباق بمشاركة نحو 20 رمزًا، ومتسابقين من 8 دول عربية وغربية، وتقدر الجوائز المالية للمهرجان بـ53 مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.