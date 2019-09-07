بعد تكليفه رسميا.. “الردادي” يباشر مهام الملحق الثقافي بسفارة المملكة في بريطانيا

باشر الملحق الثقافي المكلف بسفارة المملكة في لندن، الدكتور عبدالعزيز الردادي مهام عمله، وذلك بعد تكليفه بمهام وإدارة شؤون الملحقية في بريطانيا.
وقدم الردادي شكره لوزير التعليم ونائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، على الثقة بتكليفه، مؤكدا أن الجميع يتم إيفاده لهذا المكان لتسهيل مهام المبتعثين والمبتعثات من أبناء الوطن وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم.
وأكد أن العمل الجماعي لإنجاز المهام يقود إلى تحقيق الأهداف المقصودة على أتم وجه وبشكل مرضٍ، والمساهمة مع المبتعثين لخلق ثقافة ابتعاث سعودية ممنهجة تعزز الهوية الوطنية.
وكان الملحق الثقافي السابق الدكتور عبدالعزيز المقوشي، أعلن اختتام مسيرته العملية، وذلك بعد عامين وعدة أشهر من تعيينه ملحقا ثقافيا بالمملكة المتحدة، وبعد أكثر من 30 عاما قضاها في العمل الحكومي في عدة قطاعات تعليمية واقتصادية وخيرية.وفق “أخبار 24”.