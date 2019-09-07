البريك والشهري جاهزان للفيحاء.. والكوري يعود

شارك محمد البريك وصالح الشهري ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، المناورة التي أجراها الروماني رازفان مدرب الفريق، بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهليين، كما شهد المران عودة الكوري الجنوبي جانج هيوسو بعد الإجازة الخاصة الممنوحة له.
وعلى الصعيد الميداني، شرح الروماني الجوانب التكتيكية للاعبين قل البدء في تطبيقها عملياً عبر مناورة في أرض الميدان، كما فرض على اللاعبين تدريبات التسديد من مسافات مختلفة.
من جهة أخرى، واصل عبدالله عطيف لاعب الفريق تدريباته التأهيلية المعدة له مسبقاً للتعافي من الإصابة التي تعرض لها.وفق “الرياضية”.
هذا، ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء السبت 14 سبتمبر الجاري، في الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واستضافة الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدها بيومين.