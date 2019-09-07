الاتحاد يستعيد رومارينهو قبل ضمك والهلال

شهدت تدريبات فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الجمعة مشاركة البرازيلي رومارينهو في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة للمشاركة في مباراتي ضمك الجمعة المقبل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 17 سبتمبر الحالي.
وغاب رومارينهو عن مباراة فريقه أمام العهد اللبناني في البطولة العربية، حيث خضع لجلسات تأهيلية مؤخراً، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
من جهة ثانية بدأ المغربي مروان داكوستا مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم،الجمعة، برنامجه اللياقي بعد عودته من فرنسا التي خضع بيها إلى برنامج طبي للتعافي من إصابته، وأدى تدريب لياقي بالنادي استعداداً لمواجهة ضمك في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وفق “الرياضية”.
ميدانياً، فرض التشيلي لويس سييرا تدريبات لياقية متنوعة عبقب عودة الفريق للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للاعبين، لرفع معدلات اللياقية وسط اللاعبين، واعقبها بتدريبات تكتيكية.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان بعد فوزه عل الرائد بثلاثية، بينما تأجلت مباراته أمام التعاون في الجولة الثانية بسبب ارتباط الفريق الغربي بالبطولة العربية.